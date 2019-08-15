لندن – أصيب رجل بجروح بعد تعرضه لحادثة طعن قرب مبنى وزارة الداخلية البريطانية بلندن، بحسب وسائل إعلام محلية.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” المحلية أن قوات الشرطة هرعت صوب مبنى وزارة الداخلية، ظهر اليوم، بعد تعرض شاب لإصابات “مهددة للحياة” إثر طعنه.

وأوضحت الصحيفة أن أفراد الشرطة أوقفت شابًا للاشتباه في ضلوعه بالهجوم.

وأظهرت صورة نشرتها الصحيفة رجلا مصابا بجروح في الوجه، بينما كانت الدماء تسيل على جبهته، والشرطة تقتاده من أمام مبنى وزارة الداخلية.

بدورها، نقلت قناة “سكاي نيوز” البريطانية عن متحدثة باسم الشرطة قولها إنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان الحادث له صلة بوزارة الداخلية، لكن لا يوجد ما يشير إلى ارتباطه بعمل إرهابي.

الأناضول