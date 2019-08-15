مصر – اكد رئيس هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أحمد عبد العال، إن هيئة الأرصاد ليست مختصة بتحديد المخاطر النووية حتى يمكنها الجزم بوجود خطر من الانفجار الذي وقع في روسيا من عدمه.

وأشار عبد العال في تصريحات لـ RT، إلى أن هيئة الأرصاد الجوية مختصة فقط في مجال الأرصاد وتنبؤات الطقس وحركة الرياح، مشيرا إلى أن تحديد وجود المخاطر يقع على عاتق المختصين في الشأن النووي والأطباء.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، قد ربطوا بين حملات إعلامية في بعض المواقع الغربية التي زعمت وجود مخاطر من الانفجار الذي وقع في روسيا، وبين الخطوات التي تقوم بها مصر وروسيا لإتمام مشروع الضبعة النووي.

ووصف الخبراء هذه التقارير بالحملات المغرضة التي تسعى للصيد في الماء العكر، ومحاولة التشكيك في الخطوات التي تقوم بها مصر للاستفادة من الخبرات الروسية في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

المصدر: RT