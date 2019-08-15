وبحسب ما نقله موقع the epoch times عن تلفزيون WGN فقد غادرت الطائرة (وهي من نوع توبوليف) من مدينة دايتون بولاية أوهايو إلى مدينة غريت فولز بولاية مونتانا، وذلك كجزء من برنامج معاهدة الأجواء المفتوحة.

وتسمح هذه المعاهدة للدول بتنفيذ رحلات مراقبة، مسبقة الترتيب، فوق أراضي بعضها البعض، شريطة أن تكون الطائرات غير مسلحة، لكنها قد تحمل معدات مراقبة.

ووفقا للتقرير، حلقت الطائرة فوق شيكاغو على ارتفاع 36 ألف قدم.

وتقع قاعدة عسكرية بحرية بالقرب من الطريق الذي حلقت به الطائرة. وهي القاعدة التي تشهد أكبر تدريب للقوات البحرية.

وتعليقا على ذلك، قال متحدث باسم الجيش الروسي: إن “متخصصين أميركيين على متن الطائرة لمراقبة استخدام معدات المراقبة والامتثال لأحكام الاتفاقية”.