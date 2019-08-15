إيرلندا – أفادت وكالة “رويترز” للأنباء باندلاع حريق في طائرة عسكرية أمريكية ناقلة للجند في مطار شانون الإيرلندي اليوم الخميس، سرعان ما تمت السيطرة عليه.

وأعلن مطار شانون على صفحته في “تويتر” في الساعة 05:37 بتوقيت غرينتش، تم تعليق عمليات الطيران مؤقتا بعد حادث احتراق طائرة بوينغ 767-300 ، مشيرا إلى أن “جميع الركاب وأفراد الطاقم نزلوا من الطائرة، وتم استدعاء خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث”.

وفي التفاصيل أن مراقبي الحركة الجوية لاحظوا حريقا ودخانا من جهاز الهبوط في طائرة Omni Air International Boeing 767-300 أثناء انتقالها على المدرج.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن شاهد عيان قوله، إنه رأى رغوة يتم رشها على أحد المحركات بعد إيقافها.

و Omni Air International هي شركة طيران مدنية تنقل القوات العسكرية للولايات المتحدة وأفراد الأسر العسكرية في جميع أنحاء العالم.

وقالت شركة Omni Air عبر “تويتر” إنها تشارك بالتحقيق في الحادث، مشيرة إلى أن التقارير الأولية تؤكد عدم وجود إصابات خطيرة للركاب أو الطاقم.

وتوفر إيرلندا تسهيلات الهبوط والتزود بالوقود للقوات المسلحة الأمريكية في المطار الإيرلندي الغربي.

المصدر: “رويترز”