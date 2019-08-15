فرنسا – يسيطر الغموض على مستقبل البرازيلي نيمار دا سيلفا بشأن رحيله المنتظر عن ناديه باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وبحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن باريس سان جيرمان اتخذ قرارًا بخوض نيمار، تدريباته منفردًا، بعيدًا عن بقية أفراد الفريق.

واجتمع ممثلو برشلونة مع نظرائهم في سان جيرمان، الثلاثاء الماضي، لبدء المفاوضات بشكل رسمي، لكن حتى هذه اللحظة لم يتوصلوا لاتفاق حول صفقة نيمار.

وكان نيمار قد انتقل من برشلونة إلى سان جيرمان في صيف 2017، مقابل 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب البرازيلي مع البارسا.

وذكرت بعض التقارير أن ريال مدريد طلب من سان جيرمان، مهلة من الوقت، من أجل بيع عدد من نجومه، لتوفير الأموال الخاصة بضم نيمار.

المصدر : كووورة