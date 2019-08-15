شويغو : روسيا تدعم فنزويلا في مقاومة محاولة واشنطن تغيير السلطات الشرعية هناك

شويغو : روسيا تدعم فنزويلا في مقاومة محاولة واشنطن تغيير السلطات الشرعية هناك

موسكو – أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، دعم روسيا لمساعي فنزويلا مواصلة سياستها الخارجية المستقلة والتصدي للمحاولات الأمريكية لتغيير حكومتها المنتخبة شرعيا.

وقال شويغو خلال اجتماع مع نظيره الفنزويلي، فلاديمير بادرينو لوبيز، في العاصمة الروسية موسكو: “نتابع عن كثب الأحداث التي تجري في فنزويلا. نلاحظ ضغوط واشنطن غير المسبوقة التي تهدف إلى زعزعة استقرار الوضع في بلدكم. ندعم جهود قيادة الجمهورية في اتباع سياسة خارجية مستقلة ومواجهة محاولات الولايات المتحدة لتغيير السلطة المنتخبة شرعيا”.

وأشار الوزير إلى أن نتيجة هذه الجهود كانت سببا في فشل الخطة الأمريكية لتنظيم الاحتجاجات الجماهيرية وانقسام المجتمع الإضافي، تحت ستار الغزو عبر المساعدات الإنسانية، مؤكدا أن موسكو ترى “أن الفنزويليين وحدهم لهم الحق في تقرير مستقبلهم”.

وأضاف شويغو أن “التدخل الخارجي، وخاصة في الأجواء الحالية المتوترة للغاية، نعتبره غير مقبول”، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الفنزويلية هي الضامن للحفاظ على النظام السياسي والسلامة الإقليمية للجمهورية.

وخلص وزير الدفاع الروسي إلى القول: “أود أن أسمع تقييماتكم لمواصلة تطور الوضع في البلاد، ومن ثم الانتقال إلى مناقشة قضايا التعاون العسكري العسكري التقني وعدد من القضايا الأخرى”.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية