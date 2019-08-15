عجز ميزانية الأردن يتراجع 9.3 بالمئة في النصف الأول من 2019

عجز ميزانية الأردن يتراجع 9.3 بالمئة في النصف الأول من 2019

الأردن – تراجع عجز ميزانية الأردن قبل المنح والمساعدات المالية الخارجية، بنسبة 9.3 بالمئة، على أساس سنوي، خلال النصف الأول من 2019.

وبحسب بيانات أصدرتها وزارة المالية الأردنية، الخميس، بلغ إجمالي العجز 670.1 مليون دينار (944.8 ملايين دولار)، مقابل عجز قيمته 739.4 مليون دينار (1.04 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من 2018.

وبعد المنح والمساعدات المالية الخارجية، بلغ عجز الميزانية 567.1 مليون دينار (799.6 مليون دولار)، مقابل 661.4 مليون دينار (932.5 مليون دولار) خلال نفس الفترة من 2018.

ويتوقع أن يبلغ العجز بنهاية 2019 بعد المنح، 645.6 مليون دينار (910.2 ملايين دولار)، أو ما نسبته 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 814 مليون دينار (1.14 مليار دولار) لعام 2018 (2.7 بالمئة) من الناتج الإجمالي.

وبلغ الدين العام للأردن (داخلي وخارجي)، نهاية النصف الأول من 2019، نحو 29.51 مليار دينار (41.63 مليار دولار)، يمثل 94.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنه مع 28.3 مليار دينار (39.9 مليار دولار) للفترة ذاتها من 2018.

ويقدر حجم موازنة الأردن للعام الحالي، 9.3 مليارات دينار (13.1 مليار دولار).

ويعاني الأردن من تحديات اقتصادية ومالية، دفعته العام الماضي لزيادة ضرائب ورسوم، ورفع الدعم عن سلع رئيسة أبرزها الخبز.

الأناضول