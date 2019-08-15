فخبراء التغذية يؤكدون أن الحياة الصحية الخالية من الأمراض، تعتمد على نظام غذائي غني بالخضراوات والفواكه والأسماك والمكملات الغذائية الطبيعية التي تعزز خلايا الجسم وتقويها، وبالتالي تضمن بقاء الأمراض بعيدة.

ولكل نوع من الفواكه فوائدها الذهبية، لكن بشكل عام فإن معظم الفواكه غنية بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المفيدة للجسم، والتي تعزز من الجهاز المناعي وتمد الجسم بحاجته من مختلف الفيتامينات.

وبحسب تقرير نشره موقع “بولد سكاي” المعني بالصحة، فإن الأناناس من تلك الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، والتي تعالج الكثير من الأمراض وتقلل من أعراضها المؤلمة.

وبحسب التقرير، فإن تناول الأناناس في الثلاث وجبات اليومية على مدار أسبوع، سيحسن كثيراً من صحة الجسم، ومنها: