وبحسب تقرير نشره موقع “بولد سكاي” المعني بالصحة، فإن الأناناس من تلك الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، والتي تعالج الكثير من الأمراض وتقلل من أعراضها المؤلمة.
وبحسب التقرير، فإن تناول الأناناس في الثلاث وجبات اليومية على مدار أسبوع، سيحسن كثيراً من صحة الجسم، ومنها:
2 – يزيل السموم من الجسم
تناول كميات من الأناناس بصفة يومية ينقي الجسم من السموم، والبقايا غير المرغوب فيها، ومن ثم يعزز من مناعة الجسم.
3 – يقلل من علامات الـ”سيليولايت”
الأناناس يساعد الجسم في التخلص من الخلايا الدهنية، لذا فهو يقلل من علامات الـ”سيليولايت” ويشد الجلد.
4 – يحسن عملية الهضم
تناول الأناناس بصفة منتظمة يعزز من صحة الجهاز الهضمي في الجسم، حيث إن الأناناس غني بالألياف التي تطرد البقايا الضارة من القولون ويقي من “الإمساك”.
5 – يحسن البشرة
غني بفيتامين “C”، وهو المسؤول عن إنتاج مادة الـ”كولاجين” وإعطاء الجلد المرونة المطلوبة، لذا فإن وجود الأناناس ضمن النظام الغذائي اليومي يعزز من صحة الجلد ويحسن البشرة بشكل ملحوظ.
تناول الأناناس بصفة يومية يعزز من صحة خلايا الدم الحمراء، فالأناناس يحسن من أداء الجهاز الدوري للجسم، ومن ثم يسمح بوصول الأكسجين لخلايا الدم بطريقة أفضل.
7 – يحسن الأيض
الأناناس لديه القدرة على تحسين عملية الأيض في الجسم، لذا فهو يعزز الصحة العامة للجسم.
8 – يخفف من الآلام
لديه خاصية مضادة للالتهابات، وبالتالي فهو يخفف من آلام المفاصل والعضلات كما يعطي راحة من الصداع أيضاً.