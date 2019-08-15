ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عادل كرموس إن المجتمع الدولي يعترف بحكومة الوفاق سياسياً إلا أن الدعم المادي والمعنوي يقدم لما وصفها بـ “القوات المعتدية القادمة من الشرق” (القوات المسلحة الليبية).

كرموس أشار في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء إلى أنه فيما يتعلق بالمليشيات فهم يعلمون أن هناك مليشيات بطرابلس تسيطر على بعض المؤسسات وتمارس نهب المال العام.

وتابع: “نحن نرى أن بعض المليشيات مجرمة لكن الكثير منها الآن هي التي تدافع عن طرابلس وهي من صدت الاعتداء على العاصمة، ورغم أنها غير منظمة، لكن وصفها بأنها مليشيات مجرمة ويجب قتلها وتصفيتها لن نقبله، ولا نقبل بتدمير المدينة كما دمرت بنغازي والمدن الأخرى، ومن يدافع عن طرابلس من مصراتة أو البنيان المرصوص هم من قضوا على الإرهاب في سرت”.

وقال :”نحن نرى في الطرف الآخر مليشيات أيضاً ولو كنا نرى أن الجيش وطني بمعنى الجيش لوقفنا معه خاصة أنه استعان بمليشيات الكانيات وهي كانت في أحد الأيام ضمن المليشيات التي يراها الجيش مليشيات مجرمة”.

وشدد على أنه في ظل الظروف الراهنة واستمرار ما وصفها “بالحرب على طرابلس” يستحيل معه أي حل سياسي.