تركيا – توج ليفربول بلقب كأس السوبر الأوروبي عقب فوزه بركلات الترجيح 5-4 على تشيلسي بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2، امس الأربعاء، في المباراة التي أقيمت في اسطنبول.

وافتتح تشيلسي التسجيل بواسطة مهاجمه الفرنسي أوليفييه جيرو في (د.36) قبل أن يدرك ليفربول التعادل مطلع الشوط الثاني بواسطة السنغالي ساديو ماني، ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني لليفربول في (د.95) ثم عادل تشيلسي بواسطة الإيطالي جورجينيو في (د.101 من ركلة جزاء).

وهذه المرة الأولى التي يجمع فيها نهائي السوبر الأوروبي بين فريقين إنجليزيين، بعد أن توج ليفربول بدوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم، وتشيلسي الفائز بالدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

المصدر: وكالات