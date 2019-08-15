نيويورك – اعلنت منظمة الأونكتاد للتنمية التابعة للأمم المتحدة، ان العراق فقد 36 مليار دولار في ست سنوات.

وقالت المنظمة في تقرير لها ان “العراق فقد نحو 36 مليار دولار خلال الفترة من عام 2013 حتى نهاية عام 2018 نتيجة عدم الاستقرار السياسي والأمني والحرب الدائرة مع داعش وبقية العناصر الإرهابية”، مبينة ان “العراق فقدت العام الماضى 4.885 مليار دولار مقارنة بفقد 5.032 مليار دولار عام 2017”.

واضافت ان “العراق فقد ايضا نحو 6.256 مليار دولار عام 2016 مقارنة بفقد 7.574 مليار دولار عام 2015″، مشيرة الى ان “عام 2014 الأكبر في خسارة استثمارات أجنبية مباشرة، حيث فقدت العراق نحو 10.176 مليار دولار فيما فقدت 2.335 مليار دولار عام 2013”.

وتابعت ان “الاقتصاد العراقي تراجع بشكل حاد طوال السنوات الماضية جراء الاضطرابات الأمنية والسياسية والحروب في المنطقة”.