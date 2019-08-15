سويسرا – أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن ترشيح كل من ليونيل ميسي نجم برشلونة وكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس وفيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، لجائزة أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2018-2019.

واختارت لجنة مؤلفة من 80 مدربا لأندية شاركت في منافسات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي الموسم الفائت، إضافة إلى 55 صحفيا، هذا الثلاثي للتنافس على الجائزة التي سيتم تسليمها خلال حفل سيقام في إمارة موناكو الفرنسية في 29 أغسطس الحالي، حيث ستقام أيضا قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة غياب النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول عن القائمة النهائية، بعدما احتل المركز السادس خلف ثنائي “الريدز”، ساديو ماني وأليسون بيكر.

وحقق الأرجنتيني ميسي (32 عاما) لقب الدوري الإسباني مع النادي الكتالوني الموسم الفائت، حيث كان أفضل هداف في الليغا بـ 36 هدفا، كما تربع على صدارة هدافي دوري الأبطال بإحرازه 12 هدفا. أما مع منتخب التانغو، فقد خرج من الدور نصف النهائي لكوبا أمريكا على يد البرازيل حاملة اللقب.

أما البرتغالي رونالدو (34 عاما) الذي انتقل إلى الـ “بيانكونيري” في صيف 2018، فقد نجح في موسمه الأول في إيطاليا بالفوز بالدوري المحلي مسجلا 21 هدفا، حيث حل رابعا على قائمة الهدافين إضافة الى فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري. كما نجح بتحقيق لقب النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية مع منتخب بلاده.

أما الهولندي فان دايك (28 عاما)، فقد أحرز مع الـ “ريدز” لقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام في النهائي، إضافة إلى فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وبات أول مدافع يفوز بها منذ الإنجليزي جون تيري مع تشيلسي عام 2005. كما أحرز لقب كأس السوبر الأوروبي، أمس الأربعاء، على حساب تشيلسي بركلات الترجيح. هذا وحل لاعب ساوثهامبتون السابق وصيفا لدوري الأمم الأوروبية مع منتخب بلاده.

ولدى السيدات، اختارت اللجنة ثلاثي فريق ليون الفرنسي حامل لقب دوري أبطال أوروبا للمنافسة على الجائزة القارية، ووقع الخيار على الإنجليزية لوسي برونز، والنرويجية أدا هيغربرغ، والفرنسية أماندين هنري.

وفي العام الماضي، كانت الجائزة من نصيب الكرواتي لوكا مودريتش الذي أحرز لقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد الإسباني، وحل وصيفا لكأس العالم مع كرواتيا، حين فاز بجائزة أفضل لاعب في المونديال. أما لدى السيدات فذهبت الجائزة للدنماركية بيرنيل هاردر لاعبة فولفسبورغ الألماني.

وكان ميسي أول الفائزين بهذه الجائزة التي أطلقتها “ويفا” عام 2011 قبل أن يفوز بها مجددا عام 2015، فيما كانت من نصيب الإسباني أندريس إنييستا عام 2012 والفرنسي فرانك ريبيري عام 2013، قبل أن تنتقل إلى رونالدو أعوام 2014 و2016 و2017.

المصدر: أ ف ب