ليبيا – أكد رئيس مجموعة العمل الوطني خالد الترجمان أن ساعات حسم معركة طرابلس وتحريرها من الميليشيات باتت قريبة جداً.

الترجمان أوضح في مداخلة له عبر قناة “ليبيا الحدث” تابعتها صحيفة المرصد أمس الخميس أن تحركات القوات المسلحة تجاه محاور طرابلس ملتصقة زماناً ومكاناً ومساحةً ، منوّهاً إلى أن هذه التحركات تنم عن خطط استراتيجية عامة ووقتية لتنفذ الإقتحامات والتفافات والعمليات النوعية.

وأشار إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة راعت أهم شرطين والمتمثلة في قواعد الإشتباك الدولية والحفاظ على حياة المدنيين والمباني ومقار الدولة ، مبيناً أن القوات الجوية تابعة تحركات غرفة عمليات الطائرات المسيرة من قبل الأتراك ونقلها إلى مطار زوارة.

رئيس مجموعة العمل الوطني قال إن القوات الجوية إستهدفت غرفة العمليات الطائرات المسيرة الرابضة على أرضية مطار زوارة حيث دمرت بالكامل بضربة جوية موفقة.

وأردف :”هذه الأمور كلها تتسارع مع عدم إغفالنا لجزئية مهمة وهي التحرك السياسي والدبلوماسي الذي تقوم به مصر من خلال البيان الذي صدر عن الخارجية المصرية والتي وضحت فيه انه على العالم أن يتعامل مع كيان شرعي واحد وهو مجلس النواب الليبي وعليهم ان يتحولوا من كل الأجسام التي اثبتت فشلها واثبتت انها عبارة عن ادوات بيد المليشيات المسلحة”.

وجدد الترجمان تأكيده على أن الجسم الشرعي الوحيد الذي يمكن للعالم التعامل معه ويذهب لمدى بعيد هو مجلس النواب.

الترجمان أكد أن بيان الخارجية المصرية يدعم القوات المسلحة أمام العالم،مطالباً بإعادة تسليح القوات المسلحة ليتم التصدي لكل الطامعين سواء في جنوب البلاد أو غربها.