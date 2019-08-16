ليبيا – أكد عميد بلدية سبها حامد الخيالي إعادة افتتاح مطار سبها اليوم الجمعة بعد إغلاقه لأعوام بسبب تدهور الأوضاع الأمنية بالمدينة.

الخيالي أوضح في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا 218” أن قوات تتبع الجيش الوطني وأجهزة أمنية أخرى بينها الأمن الداخلي تُشارك في عمليات تأمين المطار.

وحول أول الرحلات التي سيستقبلها المطار اليوم،قال عميد بلدية سبها إنها تتبع الخطوط الجوية الليبية وستكون قادمة من مدينة بنغازي ومن المتوقع أن تصل المطار عصر اليوم الجمعة.

وأشار الخيالي إلى أنه من المتوقع أن يصل على متن رحلة الخطوط الجوية الليبية وفود تمثل الوزارات والهيئات التابعة للحكومة المؤقتة.