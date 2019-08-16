فيينا – افادت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، الجمعة، إن إنتاج السعودية من النفط الخام هبط بمقدار 202 ألف برميل يوميا، إلى 9.580 ملايين برميل يوميا في يوليو/تموز 2019، مقابل 9.782 ملايين برميل يوميا في الشهر السابق له.

وحسب بيانات “أوبك”، تراجع إنتاج السعودية بنحو 737 ألف برميل يوميا في الأشهر السبعة الأولى من 2019، إلى 9.580 ملايين برميل يوميا، مقابل 10.317 ملايين برميل يوميا كمتوسط إنتاج في 2018.

ويأتي خفض السعودية، التي تقود “أوبك”، إنتاجها من النفط رغم دعوات متكررة من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدول المنظمة، وخاصة المملكة، بزيادة الإنتاج لتعويض النقص في إنتاج إيران وفنزويلا من الخام جراء اضطرابات وعقوبات أمريكية.

وفي مطلع الشهر الجاري، أكدت السعودية وروسيا اللتان تقودان تحالف ( أوبك+) على الاستمرار بمستويات عالية من الالتزام باتفاقية خفض الإنتاج، حتى نهاية الربع الأول 2020.

وبدأ التحالف خفض إنتاج النفط بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، مطلع 2019 وينتهي في مارس/ آذار 2020.

ووفق مصادر “أوبك”، انخفض إنتاج إيران من النفط بمقدار 47 ألف برميل يوميا، إلى 2.213 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي، مقابل 2.260 مليون برميل يوميا في الشهر السابق له.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بعد انسحابها من الاتفاق النووي الذي توصلت إليه الأخيرة مع القوى العالمية.

وفي مايو/أيار الماضي، أنهت واشنطن إعفاءات منحتها لبعض الدول لمواصلة استيراد النفط الإيراني في إطار سعيها إلى خفض مبيعات طهران من النفط إلى الصفر.

وعلى وقع الاضطرابات السياسية التي تضرب فنزويلا على مدار أشهر، انخفض إنتاجها النفطي بمقدار 141 ألف برميل يوميا، إلى 906 آلاف برميل يوميا في الشهر الماضي، مقابل 1.047 مليون برميل يوميا في الشهر السابق له.

وعلى مدار الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، تراجع إنتاج فنزويلا من النفط الخام، 904 آلاف برميل يوميا، إلى 906 آلاف برميل يوميا، مقابل 1.510 مليون برميل كمتوسط في 2018.

وبلغ إنتاج أوبك اليومي في الشهر الماضي نحو 29.609 مليون برميل يوميا، مقابل 29.855 مليون برميل يوميا، في الشهر السابق له، بانخفاض 246 ألف برميل يوميا.

الأناضول