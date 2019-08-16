السودان – أعلنت وزارة الصحة السودانية، امس أن 46 شخصا لقوا مصرعهم خلال أسبوعين، نتيجة السيول والفيضانات التي ضربت البلاد بسبب هطول أمطار غزيرة.

وذكرت الوزارة، أن “16 ولاية من أصل 18 تأثرت بالأمطار والفيضانات والسيول”، مشيرة إلى أن آلاف البيوت والمنازل تضررت في مختلف أنحاء البلاد.

وقال وكيل وزارة الصحة المكلف، سليمان عبد الجبار: “احتسبنا 46 شهيدا وشهيدة في كل أنحاء السودان، بينهم من انهار عليه المنزل، فيما وقع البعض في حفر، وجرفت السيول البعض الآخر”.

وتسببت الأمطار كذلك، بنفوق نحو ألف و606 من الحيوانات، وبتضرر 127 مرفقا عاما، بينها مساجد ومدارس ومراكز صحية ومؤسسات عامة.

وتشهد معظم الولايات السودانية منذ مطلع أغسطس الجاري، أمطارا وسيولا غزيرة، أدت إلى انهيار منازل وقطع الطريق الرئيسي الذي يربط العاصمة بجنوب البلاد.

المصدر: وكالات