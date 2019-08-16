ليبيا – أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان لها على متابعتها عن قرب من خلال تقارير دورية فورية يتم رصدها لحملات الإعتقال والتعذيب وسرقة وحرق الممتلكات التي تطال المؤيدين للجيش والضباط والعسكرين داخل العاصمة .

القيادة العامة أكدت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه بأنها ستُحاسب كل من تلوثت يداه وكان طرفاً في هذه الإنتهاكات.

يشار إلى أنه قد تم الإعتداء على منازل عدد من الضباط والمؤيدين للقوات المسلحة من قبل مسلحي الوفاق اليومين الماضيين بعدة مناطق غرب وجنوب طرابلس تم خلال هذه الحملة سرقة محتويات المنازل واقتياد عدد من أقارب أصحابها إلى أماكن غير معلومة .