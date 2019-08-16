موسكو – ينعقد مجلس التعاون الروسي الفرنسي في مجال الأمن في صيغة 2 + 2 بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع في موسكو، يوم 9 سبتمبر المقبل، وفقا لمساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف.

وقال أوشاكوف: “تم الاتفاق على عقد مجلس التعاون الأمني بموسكو في 9 سبتمبر، بمشاركة وزيري الخارجية والدفاع ، أي بمعنى 2 + 2”.

وأكد أوشاكوف أن تفعيل مثل هذه الصيغة “مهم جدا من حيث تطوير نهوج مشتركة لحل المشكلات الدولية والأمنية الملحة”.

وخلال وصف ممثل الكرملين العلاقات الثنائية بين روسيا وفرنسا، ذكر أن الاتصالات السياسية قد تكثفت في الأشهر الأخيرة، مشيرا على وجه الخصوص إلى محادثات أجراها رئيس الوزراء، دميتري مدفيديف، مع نظيره الفرنسي إدوارد، في 24 يونيو في مدينة لوهافر الفرنسية.

وأضاف أن هناك مجالس مشتركة في مجالات الاقتصاد والمال والصناعة والتجارة، مؤكدا أنه على الرغم من جميع أنواع القيود، إلا أن حجم التجارة في عام 2018 ازداد بنسبة 11.2% ليبلغ 17.2 مليار دولار.

وقال: “نلاحظ وجود نمو، على الرغم من أننا لم نصل بعد إلى مستوى عام 2013، ومع ذلك، فإن التجارة نشطة في أسواقنا، وهناك أكثر من 500 شركة بمشاركة رأس المال الدولي”.

المصدر: تاس