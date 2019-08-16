باكستان مستعدة لتسوية سلمية للنزاع مع الهند حول كشمير

باكستان مستعدة لتسوية سلمية للنزاع مع الهند حول كشمير

نيويورك – صرحت الممثلة الدائمة لباكستان لدى الأمم المتحدة بأن إسلام آباد ستتخذ جميع الخطوات اللازمة لإعادة العدالة لولاية جامو وكشمير، لكنها مستعدة لتسوية سلمية للخلاف مع الهند.

وقالت مليحة لودي، بعد جلسة مجلس الأمن الدولي حول الموضوع، إن طلب بلادها “لعقد اجتماع لمجلس الأمن هو الأول الإجراءات التي اتخذت نيابة عن شعب ولاية جامو وكشمير، ولكن هذا ليس الإجراء الأخير. وسينتهي نشاطنا في هذا المجال، فقط عندما تتم استعادة العدالة لسكان جامو وكشمير”.

وأضافت الدبلوماسية الباكستانية بالقول: “مستعدون للتسوية السلمية للنزاع حول الولاية”.

ورحبت لودي أيضا بمناقشة هذا الموضوع في مجلس الأمن الدولي. وقالت: “هذا تأكيد على أن هذه مشكلة ذات أهمية دولية”.

وأضافت: “بالنسبة للهند، تعتبر هذه القضية من الشؤون الداخلية، لكن مناقشة اليوم أظهرت أنها مشكلة احتلال لهذه الولاية، إذا، فهي قضية عامة مشتركة”.

المصدر: تاس