بالصور.. استنفار أمني بعد العثور على طنجرتي ضغط بمحطة مترو في نيويورك

بالصور.. استنفار أمني بعد العثور على طنجرتي ضغط بمحطة مترو في نيويورك

الولايات المتحدة – عثرت شرطة مدينة نيويورك الأمريكية، صباح اليوم الجمعة، على طنجرتي ضغط كهربائيتين في محطة مترو منهاتن السفلى بالقرب من مركز التجارة العالمي، مؤكدة أنهما ليستا معدتين للتفجير.

وعثر على الطنجرة الأولى داخل محطة فولتون ستريت، فيما عثر على الثانية على سكة المترو.

وقال رئيس شرطة مكافحة الإرهاب في شرطة نيويورك جيمس ر. واترز، إنه تم رفع الجهازين، مؤكدا أنهما “ليسا جهازين متفجرين”.

ولفت إلى أن الشرطة الأمريكية قامت بتفتيش المحطات القريبة لمزيد من الاطمئنان، كما تم إخلاء المحطة التي تعد من أكثر محطات الركاب ازدحاما في نيويورك، كإجراء وقائي.

المصدر: ديلي ميل