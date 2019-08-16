مصر – بعد يومين فقط من طرحه، تعرض فيلم “خيال مآتة” للقرصنة، وتم تسريبه على مواقع إلكترونية بجودة عالية، على الرغم من أن التسريب حدث عبر إحدى دور العرض، ووصف نجم الفيلم أحمد حلمي ما حدث بأنه “مؤامرة”.

وتسريب فيلم “خيال مآتة” جاء في الوقت الذي انقسمت حوله الآراء بين مؤيد ومعارض له، إذ كانت بعض الآراء تشيد بالعمل والبعض الآخر يرى أنه أضعف أفلام عيد الأضحى، على الرغم من أن الفيلم حقق إيرادات وصلت إلى 12 مليون جنيه في يومين تقريبًا.

وعلمت “لها” أن النجم أحمد حلمي يعيش حالة من الغضب الشديد وفقًا لتأكيد أكثر من مصدر مقرب منه وذلك بعد هجوم النقاد والجمهور عليه على الـ”سوشيال ميديا” لعدم إعجابهم بفيلمه الجديد، الذي يخوض من خلاله سباق موسم عيد الأضحى السينمائي.

وزاد غضبه عندما علم بأن بعض سينمات منطقة وسط البلد رفعت فيلمه من دور العرض لضعف الإقبال عليه ولإعطاء فيلم “ولاد رزق 2” لأحمد عز دور عرض إضافية نظرًا للإقبال الشديد على هذا العمل.

يُذكر أن فيلم “خيال مآتة” يشارك في بطولته منة شلبي ومنة فضالي وخالد الصاوي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول جريمة سرقة لبروش أم كلثوم، ويجسد حلمي في الفيلم ثلاث شخصيات ولم تكن هذه المرة الأولى التي قدم فيها ثلاث شخصيات بعمل واحد، إذ قدمها من قبل في فيلم “كده رضا”.

وسائل اعلام مصرية