واشنطن – أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة ستواصل دعم لبنان، معتبرا أن “حزب الله” يمثل تهديدا عليه.

وقال بومبيو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، بواشنطن، امس: “نواصل دعم مؤسسات الدولة الموثوق بها التي تتسم بأهمية حيوية بالنسبة للحفاظ على أمن واستقرار وسيادة لبنان… وهي حيوية أيضا بالنسبة لمعالجة فعالة للعديد من التحديات السياسية والاقتصادية والإنسانية”.

وأضاف أن “هذه المنطقة تهددها إيران وهذه الدولة تهددها الذراع الإيرانية (حزب الله) ونحن نرحب بالتزام رئيس الوزراء بتحمل كامل مسؤولية الدفاع عن لبنان”.

ورحب بومبيو كذلك بالتزام رئيس الوزراء اللبناني بـ “الإصلاحات الضرورية التي ستمكن لبنان من الحصول على المساعدات الاقتصادية الدولية”. وشكر لبنان على إيواء أكثر من مليون لاجئ سوري.

وأكد الوزير الأمريكي استعداد واشنطن للقيام بدور الوساطة في المناقشات حول قضية الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل والمساهمة في هذه العملية، مشيرا إلى أن تسوية تلك المسائل ستكون مفيدة للبنان والمنطقة.

من جهته، شكر سعد الحريري الولايات المتحدة على “مواصلة دعم القوات المسلحة والقوات الأمنية اللبنانية”. وأضاف: “أجدد التأكيد على شراكتنا والتزامنا المشترك بمكافحة الإرهاب”.

وتابع الحريري: “أكدت كذلك للوزير الأمريكي التزامنا بمواصلة عملية التفاوض التي يقودها ديفيد ساترفيلد نيابة عن الحكومة الأمريكية بشأن حدودنا البرية والبحرية”، مضيفا: “نعتبر العملية قابلة للحياة، وسنواصل دعم الخطوات الدستورية التالية التي ستؤدي إلى القرار النهائي في سبتمبر المقبل”.

يذكر أن هناك خلافا بين إسرائيل ولبنان بشأن ترسيم الحدود في البحر الأبيض المتوسط، وخاصة في منطقة يعتزم لبنان استثمار حقول الغاز فيها. وتقوم الولايات المتحدة بدور الوسيط لتسوية الخلافات.

المصدر: RT