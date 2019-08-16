قرغيزستان – أعلنت النيابة القرغيزية، الجمعة، تجميد أصول الرئيس السابق ألمازبيك أتامباييف، الموقوف على خلفية شبهات فساد وقضايا أخرى.

وذكر بيان صادر عن النيابة، أن السلطات جمدت جميع الحسابات المصرفية الشخصية لأتامباييف وأسرته، وأملاكه، وأمواله المنقولة وغير المنقولة، وأسهمه، وحسابات شركاته في المصارف.

وفي 7 أغسطس/ آب الحالي، أوقفت قوات الأمن القرغيزية أتامباييف، في عملية مداهمة ثانية نفذتها على منزله بقرية “كوي-تاش”، على خلفية قضايا فساد، وذلك بعد عملية أولى نفذتها الشرطة مساء الأربعاء ولم تتمكن فيها من توقيفه.

وفي وقت متأخر من مساء التاريخ نفسه، أوقفت قوات الأمن مسؤولين اثنين في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي أسسه الرئيس السابق أتامباييف، وجرى نقلهما إلى مقر وزارة الداخلية في بيشكك.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، رفع البرلمان القرغيزي الحصانة عن أتامباييف بصفته رئيسا سابقا، ما فتح المجال أمام اعتقاله ومحاكمته.

ويواجه أتامباييف، الذي تولى السلطة بين عامي 2011 و2017، عدة اتهامات بينها الفساد، وحيازة أراض بطرق غير مشروعة، وهو ما ينفيه الرئيس السابق.

الأناضول