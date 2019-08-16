إسبانيا – يواصل ليونيل ميسي نجم برشلونة تدريباته التأهيلية للعودة للملاعب بعد الإصابة التي لحقت به مؤخرا، إذ سيغيب عن مواجهة أتلتيك بلباو الجمعة في افتتاح الموسم الجديد من الدوري الإسباني.

ويستعد الأرجنتيني للعودة لتدريبات ناديه في الأيام القادمة من خلال القيام بتأهيل فردي خاص، إذ بدأ الجهاز البدني بإعداد نظام تدريبي على الرمال من أجل استعادة لياقته البدنية.

واشتكى ميسي البالغ 32 عاما، من ألم في الساق اليمنى خلال أحد التدريبات بعد عودته من الإجازة وأكدت فحوص طبية أن قائد “البلوغرانا” يعاني من شد في ربلة الساق من الدرجة الأولى تسبب بغيابه عن جولة الفريق في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر أن يغيب ميسي عن مباراة الافتتاح لبرشلونة على أرض أتلتيك بلباو مساء اليوم، في ملعب “سان ماميس”.

المصدر:وكالات