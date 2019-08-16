روسيا – أعلنت شركة “غازبروم” الروسية، الجمعة، تراجع صادراتها منذ مطلع 2019، بـ4.7 بالمئة على أساس سنوي.

وقالت الشركة في بيان، إن صادراتها تراجعت إلى 119.1 مليار متر مكعب، في الفترة بين مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي ومنتصف أغسطس/ آب الجاري.

من ناحية أخرى، كشفت الشركة عن ارتفاع إنتاجها من الغاز خلال الفترة نفسها، بـ1.7 بالمئة على أساس سنوي، إلى 312 مليار متر مكعب من الغاز.

وأشارت الشركة إلى أن إنتاجها بالفترة المنقضية من 2019، يعتبر الأعلى منذ 8 سنوات.

وفي 2018، رفعت الشركة إنتاجها 5.4 بالمئة إلى 497.6 مليار متر مكعب، وصادراتها 4 بالمئة إلى 201.9 مليار متر مكعب.

وفي 2017، بلغ إنتاج الشركة 472 مليار متر مكعب، وصادراتها 194.4 مليار متر مكعب.

الأناضول