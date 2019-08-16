موسكو – خفضت موسكو استثماراتها في سندات وأذون الخزانة الأمريكية بنحو 1.2 مليار دولار في شهر واحد، حيث تعمل الحكومة الروسية منذ فترة على تقليص اعتماد البلاد على الدولار.

ووفقا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية فقد تراجعت حيازة روسيا سنداتها من 12 مليار دولار في مايو الماضي إلى 10.8 مليار دولار في يونيو الماضي.

وتعمل روسيا خلال العامين الماضيين على تقليص استثماراتها في السندات الحكومية الأمريكية، بعدما كانت ذات يوم مستثمرا رئيسا في هذه السندات.

وخلال العام الماضي، قلصت موسكو استثماراتها من 96.9 مليار دولار في يناير إلى 13.2 مليار دولار في ديسمبر، أي أنها خفضت الاستثمارات خلال 12 شهرا بنحو 81 مليار دولار.

المصدر: “نوفوستي”