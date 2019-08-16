إسبانيا – كشف نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الجمعة، آخر التطورات الخاصة بإصابة نجمه الجديد البلجيكي إيدين هازارد.

وحسب الموقع الرسمي لريال مدريد فإن إيدين هازارد خضع لفحوصات طبية، والتي أثبتت تعرضه لإصابة عضلية في الفخذ، مشيرا إلى أن الجهاز الفني في انتظار آخر التطورات بشأن حالته.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن هازارد سيغيب عن مباراة ريال مدريد الافتتاحية في “الليغا” ضد سيلتا فيغو غدا السبت، ومن الممكن أن تتراوح فترة غيابه بين 3 أسابيع إلى شهر.

يذكر أن هازارد انضم إلى ريال مدريد خلال الميركاتو الجاري قادما من تشيلسي الإنجليزي، في صفقة بلغت أكثر من 100 مليون يورو.

المصدر: وكالات