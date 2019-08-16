ليبيا – أعادت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله الثني اليوم الجمعة إفتتاح مطار سبها الدولي معلنة بذلك إنتهاء فصل من فصول معاناة التنقل لسكان المدينة .

وبعد توقف دام لما يقارب من ستة سنوات منذ يناير 2014 عادت الملاحة الجوية اليوم لمطار سبها الدولي بتدشين أول رحلة قامت بها الخطوط الجوية الليبية قادمة من مطار بنينا بنغازي الدولي .

وكانت الطائرة التي دشنت هذه الرحلة في أجواء إحتفالية من خلال رشها بالمياه من طراز ( إيرباص – 320 ) وكان على متنها 93 مسافر بقيادة كابتن طيار عبدالله الطيرة وكابتن طيار محمد الحداد.

وقال الناطق باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي لـ المرصد بأن الطائرة كان على متنها نائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات عبدالرحمن الاحيرش وعدد من المسؤولين بالحكومة وأعضاء من مجلس النواب أبرزهم على السعيدي و كان في إستقبالهم عميد سبها حامد الخيالي وعدد من أعيان وقيادات المدينة .

وأشرفت الحكومة المؤقتة وجهاز الإستثمار العسكري بالقيادة العامة منذ شهر يناير الماضي على عمليات صيانة مكثفة لمطار سبها بعد ما لحق به من أضرار جسيمة بسبب الحروب التي دارت به طيلة السنوات الماضية لأسباب مختلفة منها وجود فصائل تشادية مسلحة قبل سيطرة الجيش على المدينة ووضع حد لها .

وتتولى حالياً وحدات من القوات المسلحة وقوات تابعة لوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة مهام تأمين هذا المطار وتأمينه ليعود بذلك مطار تمنهنت القريب إلى سابق وضعه كمطار عسكري ويكون مطار سبها الدولي هو المنفذ المدني .

وفي الأثناء عادت الرحلة من سبها إلى بنغازي وعلى متنها أكثر من 90 راكب هم مسافرين من سكان الجنوب ويأمل السكان في أن تُستأنف الرحلات الخارجية من المطار قريباً وخاصة باتجاه تونس .

صور للمطار قبل وبعد وخلال الصيانة وصولاً لإعادة فتحه :