انجلترا – اكدت وزارة الخارجية البريطانية إنه يجب على طهران الالتزام بتعهداتها الخاصة بناقلة النفط “غريس-1″، وعدم السماح لها بالتوجه إلى سوريا.

وأكد ناطق باسم الخارجية البريطانية أن “حكومة جبل طارق تلقت من إيران ضمانات بأن (غريس-1) لن تتوجه إلى سوريا، وعلى إيران أن تلتزم بالتعهدات التي قدمتها”.

وأضاف قائلا: “لن نقف مكتوفي الأيدي ونسمح لإيران، أو أي جهة أخرى، بالالتفاف حول العقوبات الأوروبية المفروضة على نظام استخدم الأسلحة الكيميائية ضد شعبه”.

وأوضح المتحدث أنه “لا توجد أي مقارنة أو علاقة بين هجمات إيران واحتجازها غير القانوني وغير المقبول لسفن الشحن التجارية في مضيق هرمز، وبين إنفاذ العقوبات الأوروبية على سوريا من قبل حكومة جبل طارق”.

المصدر: “رويترز”