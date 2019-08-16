روسيا – يستعد “سبيربنك” أكبر المصارف في روسيا لإدخال تكنولوجيا جديدة للدفع في المتاجر تعتمد على البيانات البيومترية مثل البصمة أو صورة الوجه، ويعد ذلك تحولا كبيرا في مجال البطاقات البنكية.

وتتمحور خطة المصرف الروسي حول ربط البطاقات البنكية بالبيانات البيومترية لصاحبها ونشر أجهزة خاصة في المتاجر للتعرف والمصادقة على البيانات البيومترية.

واللافت في طريقة الدفع هذه أن المستخدم لن يكون بحاجة إلى استخدام البطاقة البنكية أو إدخال الرمز السري، حيث سيطلب من المشتري وضع بصمته على جهاز خاص للمطابقة.

وستمنح طريقة الدفع عملاء المصرف الروسي شعورا بالأمان حيث أن البيانات البيومترية لا تفارقهم أبدا، ومع انتشار طرق الدفع البيومترية سيستغني عملاء المصرف عن حفظ الرموز السرية لبطاقات الدفع.

ويقوم “سبيربنك” بتشغيل برنامج تجريبي لطريقة الدفع هذه، حيث أنه أطلق مشروعا في سبتمبر 2016 لاستخدام البيانات البيومترية في عمليات الدفع في سلسلة متاجر تجزئة “آزبوكا” في موسكو، حينها أعلن أنه يخطط لمواصلة إدخال طرق الدفع البيومترية في مختلف المتاجر.

يشار إلى أن العديد من المصارف والمؤسسات الائتمانية حول العالم تخطط لتفعيل طريقة الدفع البيومترية، ومنها مؤسستا “فيزا” و”ماستير كارد”.

المصدر: “نوفوستي”