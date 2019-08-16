نيمار مستعد للتضحية بـ15 مليون يورو سنويا من أجل العودة إلى برشلونة

نيمار مستعد للتضحية بـ15 مليون يورو سنويا من أجل العودة إلى برشلونة

فرنسا – أبدى النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، استعداده لتقديم تضحيات كبرى لتسهيل عودته مرة أخرى إلى فريقه السابق برشلونة.

وكشفت صحيفة “le10sport” الفرنسية، أن نيمار وافق على تقليل راتبه بقيمة تصل إلى 15 مليون يورو في حال انتقاله لبرشلونة، حيث وافق على تقاضي راتب تبلغ قيمته 23 مليون يورو سنويا بدلا من 38 مليون يورو يحصل عليها حاليا في سان جيرمان.

ويكثف النادي الكتالوني العملاق مفاوضاته مع بطل فرنسا على أمل الوصول إلى اتفاق مرضي للطرفين يعيد النجم البرازيلي إلى “الكامب نو” مجددا قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويبقى الخلاف بين الناديين حتى الآن حول اللاعبين الذي يرغب برشلونة في إدخالهم كجزء من الصفقة لتقليل المقابل المادي المدفوع للفريق الباريسي.

يذكر أن نيمار كان قد انتقل إلى باريس سان جيرمان قادما من برشلونة في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو في أغلى صفقة في تاريخ الساحرة المستديرة.

المصدر: وكالات