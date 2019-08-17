السعودية – نشرت الصفحة الرسمية لنادي الأهلي السعودي على “تويتر” اليوم فيديو تحفيزيا لنجم الفريق السوري عمر السومة أكد خلاله الأخير تمسكه بالنادي بعد الشائعات الأخيرة عن قرب رحيله عن “الراقي”.

وتضمن الفيديو لقطات شهيرة لأهداف السومة، مع تعليق صوتي للمشرف على الكرة في النادي الأهلي منصور بن مشعل، يقول فيها: “عمر يريدنا ونحن نريده، عمر ابننا ونحن أهله، إذا يحبنا ذرة نحبه مليون”.

كما ظهر السومة في الفيديو مؤكدا بقاءه مع ناديه قائلا: “أنا للأهلي والأهلي لي”.

وذكرت العديد من التقارير مؤخرا أن السومة يفكر في الرحيل لمدة موسم على سبيل الإعارة، بسبب اتساع رقعة الخلاف بينه وبين مدرب الفريق الحالي برانكو إيفانكوفيتش، وخصوصا بعد أن تضاربت الروايات حول سبب رمي السوري السومة قميص ناديه على الأرض خلال مباراة الفريق أمام الهلال في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، الثلاثاء الماضي.

ويعد السومة أحد أبرز اللاعبين في الأهلي، خلال السنوات الماضية حيث ساهم في تحقيق “الراقي” لبطولة الدوري موسم 2015-2016، بعد 30 عاما من غياب النادي عن تحقيق اللقب.

ومنذ انضمام السومة للفريق السعودي في 2014، سجل 143 هدفا وصنع 21 خلال ظهوره في 152 مباراة شارك فيها بمختلف البطولات.

المصدر: وكالات