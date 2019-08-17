ليبيا – وصف عضو مجلس النواب علي السعيدي عودة الملاحة الجوية لمطار سبها بعد أن دام خمس سنوات و7أشهر و6أيام بـ”اليوم العظيم”.

السعيدي عبر في مداخلة له على قناة “ليبيا الحدث”وتابعتها صحيفة المرصد أمس السبت عن شكره للقيادة العامة للجيش المتمثلة بالقائد العام وضباط صف وضباط وجنود،قائلاً:”لولا المؤسسة العسكرية لما كنا استنشقنا رائحة سلامة و رجوع مطار سبها للخدمة”.

وأضاف أن الحياة بدأت تعود إلى مدينة سبها بعد أن كانت الميليشيات تتحكم في مفاصل الدولة والمطار مقفل،مؤكداً أن المطار يعتبر رئة سبها وشريانها غرباً وشرقاً حيث سيتم إستئناف الرحلات الدوليةمن المدينة إلى تونس ومصر.

كما لفت السعيدي إلى أن أهالي فزان عانوا الأمرين حيث كانوا في حالة انعزال تام بلا وقود أوطيران،مبيناً أنه بعودة المطار للخدمة ستعود الحياة لطبيعتها بسبها.

عضو مجلس النواب نوّه إلى أن المسافرين كانوا يعانون من إهدار المال والجهد فضلاً عن الطرق المتهالكة التي راح ضحيتها الكثير من أصحاب السيارات ،مجدداً شكره لكل من ساهم في إعادة المطار وجهود مصلحتي الطيران المدني والمطارات اللتان قدمتا كل ما في وسعهما من أجل إعادة مطار للخدمة.

السعيدي إتهم حكومة فائز السراج وميليشياته بعرقلة كل ما يجري في ليبيا،قائلاً:”عندما ننظر لمطار معيتيقة بالأمس القريب تم قصفه مرتين و يدل ذلك على عدم وجود الأمن وأن طرابلس تحت سيطرة المليشيات التي ذهب الجيش لتطهيرها من هده العصابات المطلوبة محلياً ودولياً فتح مطار سبها اليوم هو إعادة شريان هوائي لفزان حتى يتواصلوا مع اهلهم و احبابهم في كل وقت و مكان”.