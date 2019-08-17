ليبيا – قالت السفارة الأمريكية في بيان لها اليوم السبت إن ريتشارد نورلاند تولى مهامه كسفير للولايات المتحدة في ليبيا في الـ14 من شهر أغسطس الجاري بعد ترشيحه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتأكيده من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي.

نورلاند رحب بحسب بيان السفارة الأمريكية الذي تلقت المرصد نسخة منه بفرصة الحوار مع جميع الليبيين ، معرباً عن تقديره لفرصة تقديم نفسه لرئيس الرئاسي فائز السراج ووزيري خارجية وداخلية الوفاق محمد سيالة و فتحي باشاآغا والقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر كجزء من التواصل الموسّع لجميع الليبيين.

وأشار البيان إلى أن السفير الأمريكي التقى مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة لمناقشة سبل التوصل إلى حل تفاوضي للأزمة السياسية في ليبيا.

السفارة الامريكية نوّهت إلى أن السفير الأمريكي يتطلع إلى مقابلة ممثلين ليبيين إضافيين في الأيام والأسابيع المقبلة لدعم الجهود المبذولة للتوصل إلى حل للأزمة.