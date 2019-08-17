السودان – أفاد مراسل RT في السودان اليوم السبت بأن السلطات أغلقت الطرق الرئيسية المودية لمقر القيادة العامة والقصر الرئاسي وسط العاصمة الخرطوم.

ويحتفل السودانيون اليوم ببدء تنفيذ الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه بين “المجلس العسكري” الحاكم، وقادة الحركة الاحتجاجية للانتقال إلى الحكم المدني في البلاد.

وخلال حفل سيقام في قاعة تطل على نهر النيل، سيوقع قادة “المجلس العسكري الانتقالي” وزعماء الحركة الاحتجاجية على وثائق الاتفاق الذي يحدد فترة حكم انتقالية مدتها 39 شهرا.

وأنهى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 4 أغسطس ثمانية أشهر من الاضطرابات التي بدأت بتظاهرات حاشدة ضد الرئيس عمر البشير الذي أطاح به الجيش في أبريل، بعد 30 عاما من الحكم.

وعلى الرغم من أن الطريق إلى الديمقراطية لا تزال حافلة بالكثير من العقبات، فإن الأجواء الاحتفالية تخيم على البلاد التي ستستقبل اليوم العديد من الشخصيات الأجنبية بالإضافة إلى الآلاف من المواطنين من جميع أنحاء السودان الذين تقاطروا على الخرطوم للمناسبة.

المصدر: RT + وكالات