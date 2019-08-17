السودان – أعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية حضور الرياض حفل توقيع الإعلان الدستوري في الخرطوم المقرر اليوم السبت في إطار الدعم الذي تقدمه السعودية لهذا الاتفاق.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المصدر أن وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير سيرأس وفد المملكة المشارك في حضور مراسم توقيع اتفاق الخرطوم، ويرافقه وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان والسفير السعودي لدى السودان علي بن حسين جعفر.

وأكد المصدر أن السعودية تأمل في أن يسهم اتفاق الخرطوم بين الأطراف السودانية في كتابة مرحلة جديدة من الاستقرار يستطيع من خلالها السودانيون التعافي من أزمتهم الحالية والانتقال إلى إدارة شؤون بلادهم على نحو يلبي آمالهم وتطلعاتهم.

من جهتها أفادت وكالة الأنباء السودانية بأن عادل الجبير سيعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع المبعوث الإفريقي محمد الحسن ولد لبات، والوسيط الإثيوبي محمود درير، ورئيس اللجنة السياسة للمجلس العسكري في السودان الفريق شمس الدين كباشي، وإبراهيم الأمين القيادي بـ”قوى إعلان الحرية والتغيير” عقب مراسم التوقيع على وثائق الفترة الانتقالية.

وفي 4 أغسطس الجاري، وقع “المجلس العسكري” و”قوى الحرية والتغيير” بالأحرف الأولى وثيقة “الإعلان الدستوري” بوساطة الاتحاد الإفريقي، واتفق الطرفان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرا يتقاسمان خلالها السلطة وتنتهي بانتخابات حرة.

المصدر: وكالات