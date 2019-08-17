مصر – دشن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم مشروعا زراعيا يضم 1300 من البيوت البلاستيكية على مساحة 10 آلاف فدان، وذلك في أكبر مشروع من هذا النوع في المنطقة.

ويعد المشروع، الذي يعادل إنتاجه إنتاج نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية، الأكبر في مجال الصوب الزراعية الشرق أوسطية، كما يمثل المرحلة الثانية من “قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية”.

ويهدف المشروع إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، فضلا عن تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الري.

وكان السيسي دشن السنة الماضية 7100 بيت بلاستيكي ضمن المشاريع القومية، التي تشارك فيها عدد من الجهات لرفد المواسم الزراعية والإنتاج في غير موسمه.

المصدر: RT