ليبيا – قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة وآمر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة العميد خالد المحجوب إن السيطرة الجوية في ليبيا باتت هامة في تأمين العمليات العسكرية.

العميد المحجوب أوضح في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الجمعة أن تكثيف الضربات الجوية في الفترة الأخيرة يعود لاستهداف الميليشيات والعصابات الإرهابية كما أنها تقلل من الخسائر في صفوف الجيش.

وأضاف أن العمليات العسكرية على الأرض مستمرة وأن بعض الأماكن والمناطق الجديدة سيطرت عليها قوات الجيش إلا أنه لم يعلن عنها بعد حفاظا على اتمام العملية بالكامل.

وفيما يتعلق بتنديد حكومة الوفاق وقولها بأن قوات الجيش دمر البنية التحتية في المطارات التي تستهدفها، رد المحجوب بأنه لا توجد أدلة على استهداف أية مرافق مدنية وأن كل عمليات الاستهداف كانت لمواقع للطائرات التركية المسيرة وبعض المناطق التي تواجدت فيها المليشيات.

وبشأن بيان الخارجية المصرية الأخير حول آلية الحل في ليبيا،قال المحجوب: “لا شك في حرص مصر على ليبيا وتأمينها ويكفي أن البيان أشار إلى ضرورة حل المليشيات وهي المشكلة الرئيسية في ليبيا التي تمنع إقامة الدولة في ليبيا وكذلك تنظيم الإخوان الإرهابي الذي يدرك أنه لن يكون ضمن أي عملية سياسية في المستقبل كما أنهم يعلمون أن حل المليشيات يعني خروج اختفاء الإخوان من المشهد في ليبيا”.