روسيا – أعلنت وزارة المالية الروسية، تسجيل فائض في الموازنة العامة بقيمة 2.027 تريليون روبل (30.6 مليار دولار)، في الشهور السبعة الأولى من 2019.

وقالت الوزارة في بيان صادر الخميس، إن فائض الموازنة يعادل 3.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة بين يناير/ كانون الثاني ويوليو/ تموز 2019.

وأشار البيان أن إيرادات الموازنة بلغت 11.469 تريليون روبل (173.18 مليار دولار)، والمصروفات 9.441 تريليون روبل (142.6 مليار دولار).

وفي 2018، حققت ميزانية روسيا فائضا بنسبة 2.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، لأول مرة منذ 2011.

وأقرت الحكومة موازنة 2019، مبدئيا بفائض قدره 1.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وجرى تخفيضه في الشهر الماضي، إلى 1.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ومنتصف الشهر الماضي، توقع صندوق النقد الدولي، تباطؤ نمو اقتصاد روسيا إلى 1.2 بالمئة في 2019، مقابل 2.3 بالمئة في 2018.

واعتبر الصندوق أن توقعات نمو الاقتصاد الروسي على المدى المتوسط لا تزال متواضعة، “في ظل غياب إصلاحات هيكلية أعمق، من المتوقع أن يستقر النمو على المدى الطويل عند 1.8 بالمئة”.

ودعا الصندوق إلى إعطاء الأولوية لإنشاء قطاع خاص أكثر حيوية، وتقليل تأثير الدولة في الاقتصاد.

وشدد على أهمية تعزيز المنافسة أولا عن طريق تسهيل دخول الشركات وخروجها من البلاد، وتعزيز الهيكل المؤسسي الذي تتنافس فيه الشركات.

الأناضول