ليبيا – هنأ المجلس البلدي سبها في بياناً لها أمس الجمعة أهالي المدينة والمنطقة الجنوبية بمناسبة إعادة افتتاح المطار الدولي.

المجلس ثمن في بيانه والذي تلقت المرصد نسخة منه جميع الجهود التي بذلها أبناء سبها والمساعي الدؤوبة التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز وخاصةً تلك التي بذلتها المكونات الإجتماعية من قبائل أولا سليمان والتبو والطوراق والقبائل العربية بسبها والجنوب.

وأكد البيان على أن مطار سبها الدولي هو شريان الجنوب الوحيد إلى العالم وأنه لجميع مكونات الجنوب دون إقصاء أو تهميش فهو مرفق عام سخر لخدمة الجميع ، مشدداً على أن المطار يعتبر مؤسسة خدمية هامة للمنطقة بعيدة عن أي تجاذبات اجتماعية أو سياسية أو أمنية وأن أي طرف يحاول الاعتداء عليه فهو معتدي على الجميع ومكتسبات الجميع والمحافظة عليه مسؤولية الجميع دون استثناء.

بلدي سبها دعا في ختام بيانه جميع شركات النقل المحلية والعالمية لاستئناف رحلاتها من مطار سبها ولإي وجهات مخولة قانونياً خدمة لمصالح سبها وعموم المنطقة وسكانها ، مطالباً جميع الحكومات الإهتمام بهذا المرفق من خلال توطين طيران من الشركات الليبية و إستكمال أعمال الصيانة والتجهيز ليتسنى لهذه المؤسسة أداء عملها والقيام بجدورها على أكمل وجه.