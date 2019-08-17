المكسيك – تظاهرت آلاف النساء في مكسيكو إثر أنباء عن اغتصاب عناصر من الشرطة فتيات قاصرات، واتهام عدد من الفتيات للشرطة باغتصابهن جماعة.

ونظمت النساء التظاهرة تحت شعار: “إنهم لا يحمونني، هم يغتصبونني” وبدأت سلمية ثم تحولت إلى مواجهات عندما أشعلت بعض المتظاهرات النار في قسم للشرطة.

وفي أوائل أغسطس الجاري، قالت شابة في السابعة عشرة من عمرها إن 4 من رجال الشرطة اغتصبوها في سيارة دورية في حي أزكابوتزالكو شمال العاصمة المكسيكية.

وفي اليوم التالي، أعلنت فتاة في السادسة عشرة من عمرها، أن شرطيا اغتصبها في متحف.

وقالت المتظاهرة ميليسا أورتيز (40 عاما): “يقلقني أن الشابات لا يمكنهن الذهاب إلى المدرسة أو العودة إلى المنزل من حفلة خاصة لأنه من المحتمل أن يغتصبهن من هم ملزمون بحمايتهن”.

وأوقفت السلطات ستة من الشرطة عن الخدمة في القضية، ولم يودع أي من المتهمين السجن، إذ تحدثت النيابة العامة عن تناقضات في إفادات المدعيات، فيما ألقي القبض على شرطي واحد في القضية الثانية.

وازدادت أعمال العنف ضد النساء في هذا البلد في السنوات الأخيرة وتقول الأمم المتحدة إن 9 نساء في المتوسط يقتلن كل يوم في المكسيك.

المصدر: “أ ف ب”