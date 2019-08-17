فرنسا – تسود حالة من التفكك الشديد بين نجوم باريس سان جيرمان بشأن هوية اللاعب المناسب لتعويض زميلهم البرازيلي نيمار، حال رحيله عن الفريق الفرنسي هذا الصيف.

وذكر موقع لو 10 سبورت، أن كيليان مبابي هداف البي إس جي وأفضل لاعب في الدوري الفرنسي الموسم الماضي، يميل لضم مواطنه وزميله في منتخب فرنسا، عثمان ديمبلي نجم برشلونة.

أما البرازيلي ماركينيوس، أحد قائدي الفريق الباريسي، يرى أن مواطنه فيليب كوتينيو هو الأنسب لتعويض نيمار.

وتدور مفاوضات مكثفة بين باريس سان جيرمان وبرشلونة خلال الأيام القليلة الماضية، بشأن إتمام صفقة تبادلية ضخمة.

وأبلغ نيمار، مسؤولي البي إس جي برغبته في الرحيل هذا الصيف، كما غازل ناديه القديم برشلونة بالعديد من التصريحات عبر وسائل الإعلام.

المصدر :كووورة