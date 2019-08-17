روسيا – حققت شركات النفط الروسية إيرادات إضافية بنحو مليار دولار بسبب العقوبات الأمريكية ضد قطاع النفط في إيران وفنزويلا، حسبما أفادت وكالة “بلومبرغ” الاقتصادية، امس.

وكشفت تقديرات بلومبرغ، اليوم، أن العقوبات الأمريكية ضد إيران وفنزويلا سمحت لشركات النفط الروسية بتحقيق إيرادات إضافية بلغت 905 ملايين دولار على الأقل، في الفترة بين نوفمبر/تشرين الثاني 2018 ويوليو/تموز 2019.

وأدى فرض العقوبات الأمريكية ضد إيران وفنزويلا إلى زيادة الطلب على النفط الخام الروسي (مزيج الأورال)، الذي ارتفع سعره مقارنة بخام برنت العالمي.

وكثفت الولايات المتحدة عقوباتها على شركات نفطية في فنزويلا خلال العام الجاري، إضافة إلى فرض قيود على قطاع الذهب باعتبارهما من مصادر الدخل الأجنبي الرئيسية في البلاد.

واستهدفت حزمة ثانية من العقوبات الأمريكية ضد إيران، دخلت حيز التنفيذ في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، صناعة النفط والطاقة والغاز ومنتجاتهما.

ومنتصف الشهر الماضي، توقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض سعر برميل النفط من خام الأورال الروسي، إلى 66.9 دولارا في 2019، مقابل 69.6 دولارا في 2018.

وبلغ إنتاج روسيا من النفط 11.148 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي، مقابل 11.155 مليون برميل يوميا في الشهر السابق عليه، وفق بيانات رسمية.

الأناضول