إسبانيا – كشفت صحيفة “إل باييس” الإسبانية، أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على وشك الرحيل من فريق ريال مدريد بعد شعوره بالإحباط من سياسة رئيس النادي في سوق الانتقالات الصيفية.

وقالت صحيفة الإندبندنت البريطانية، إن عدم الحصول على الفرنسي بول بوغبا هي السبب الرئيسي في حالة الغضب العامة التي أصابت زيدان، ووسعت الهوة بين زين الدين زيدان وفلورينتينو بيريز رئيس النادي.

وكان الفريق الملكي قد حاول التضحية بكل من خاميس رودريغيز وغاريث بيل في مقابل الحصول على بوغبا، ولكنه لم يتم الاتفاق على المبلغ الذي طلبه مانشستر يونايتد، مقابل لاعب خط الوسط الفرنسي والذي عرض للبيع بـ170 مليون يورو.

وكان المدرب الفرنسي، تلقى نقدًا لاذعًا وصل إلى المطالبة برحيله عن ريال مدريد، بعد الهزيمة العنيفة أمام أتلتيكو مدريد، بنتيجة (7 – 3)، في بطولة كأس الأبطال الودية في الولايات المتحدة الأمريكية قبل أسبوعين.

الجدير بالذكر أن هذه هي الفترة الثانية لزين الدين زيدان في ريال مدريد، حيث عاد لاستلام الفريق مرة أخرى بعد الفوضى التي أصابته بتركه لتدريب الملكي بــ12 شهراً، ولكنه لم يصل بعد إلى النتيجة المطلوبة.

وكالات