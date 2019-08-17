لبنان – أكد الأمين العام لـ “حزب الله” اللبناني، حسن نصر الله، على أن الحرب التي شنت على بلاده عام 2006 جاءت بقرار أمريكي، وكانت تهدف لإقامة شرق أوسط جديد، وأن إسرائيل كانت مجرد أداة.

وقال نصر الله، في خطاب وجهه بمناسبة ذكرى حرب 2006 في لبنان، إن “الحرب جاءت مكملة للغزو الأمريكي لأفغانستان والعراق.. فالإسرائيلي كان سيكتفي برد الفعل الذي قام به في اليوم الأول لأسر الجنود، لكن القرار الأمريكي هو من دفعه إلى الحرب بدون جهوزية”.

وأضاف قائلا: “عندما نتحدث عن المقاومة وتوازن الرعب مع العدو، فهذا بناء لعمل على مدار الساعة بالتسلح والتجهيز والتطوير لنكون في أعلى وأقوى جهوزية، وهنا نفهم لماذا تعمل أمريكا على تجفيف منابع القوة للمقاومة”.

وشدد زعيم حزب الله اللبناني، على أن الأمن “لم يأت بالمجان”، مشددا على ضرورة المحافظة عليه، وأن اللبنانيين هم من صنعوا أمنهم في بلادهم والجنوب عبر المعادلة الذهبية المتمثلة بـ “الجيش والشعب والمقاومة”.

وتابع نصر الله أن “الحرب توقفت لأن إسرائيل عجزت وفشلت ولأنكم كنتم الأقوياء والثابتين والصابرين تتحملون المسؤولية. الذي أوقف الحرب هو قوة لبنان والمقاومة ولن يمن علينا أحد في العالم أنه أوقف الحرب عام 2006”.

وشدد أمين عام “حزب الله”، على أن “الحرب توقفت لسبب وحيد ألا وهو إدراك الأمريكي والإسرائيلي بفشله من تحقيق الهدف من الحرب، بل خافوا أن ينقلب السحر على الساحر.. إسرائيل أدركت أنها تتجه إلى كارثة عظيمة وبدايات الانهيار في كيانهم”.

المصدر: وكالات