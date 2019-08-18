المغرب – ذكرت القوات الملكية المغربية أن انتقاء وإدماج مجندي عام 2019 – 2020 في إطار الخدمة العسكرية سيتم اعتبارا من الاثنين 19 أغسطس 2019، وسينتهي في 31 منه لانتقاء 15 ألف مجند.

ودعت القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية كافة من تم استدعاؤهم وتسلموا أوامر الالتحاق إلى ضرورة التوجه للوحدة العسكرية المشار إليها في أمر الالتحاق وفي التاريخ المحدد.

وحسب البيان، فإن 17 وحدة عسكرية منتشرة عبر المملكة قد تمت تعبئتها، حيث سيتم استقبال المدعوين وتوجيههم عبر حافلات عسكرية إلى مراكز التكوين والتي تتواجد في العرائش، والحسيمة، وبوعرفة، والداخلة، والعيون، ومكناس، وأغادير، والدار البيضاء، وتازة، ووجدة، والراشيدية، والقنيطرة”، وورزازات، ومديونة، وتادلة وكلميم.

وأشار البيان إلى أن ملفات المدعوين للخدمة العسكرية ستبت فيها لجان مختصة، إذ سيتم حصر لوائح أفواج المجندين في 15 ألف مدعو سيقضون خدمتهم العسكرية لمدة سنة تبدأ في الأول من سبتمبر 2019.

المصدر: وكالة الأنباء المغربية