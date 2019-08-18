عُمان – أظهرت بيانات رسمية، الأحد، ارتفاع إنتاج سلطنة عُمان من النفط الخام والمكثفات النفطية بنسبة 3.3 بالمائة في يوليو/ تموز الماضي، على أساس شهري.

وحسب بيانات وزارة النفط والغاز العُمانية، صعد إنتاج السلطنة من النفط الخام والمكثفات النفطية إلى 30.091 مليون برميل شهريا، مقارنة مع 29.132 مليون برميل في يونيو/حزيران السابق له.

وأضافت الوزارة أن متوسط الإنتاج اليومي للسلطنة، الشهر الماضي (31 يوما)، تراجع إلى 970.682 ألف برميل، مقارنة بـ 971 ألف برميل في يونيو السابق له (30 يوما).

وبحسب البيانات، تراجعت كميات النفط الخام المصدرة للخارج بنسبة 11.5 بالمئة في يوليو إلى 21.329 مليون برميل من 24.115 مليون برميل في الشهر السابق عليه.

وتعتبر سلطنة عمان مصدرا صغيرا للنفط، وغير عضو في منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”.

الأناضول