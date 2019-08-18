الأردن – ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) في الأردن، بنسبة 0.2 بالمئة على أساس سنوي في يوليو/تموز الماضي.

وبحسب بيانات صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية (حكومية)، الأحد، جاءت الزيادة مدفوعة بارتفاع مجموعة الإيجارات واللحوم والدواجن، والحبوب ومنتجاتها، والتعليم، والثقافة والترفية.

وعلى أساس شهري، انخفض التضخم بنسبة 0.1 بالمئة مقارنة مع يونيو/ حزيران الماضي السابق له، نتيجة انخفاض مجموعات اللحوم والدواجن، والنقل، والفواكه، والسكر ومنتجاته والوقود والإنارة.

وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الشهور السبعة الأولى من 2019، بنسبة 0.5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2018.

وقدر مشروع موازنة الأردن 2019، نمو معدل التضخم بنسبة 2.3 بالمئة في 2019 و2020، و2.5 بالمئة عام 2021.

الأناضول