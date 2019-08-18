ليبيا – أجرى رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس السبت جولة تفقدية في مدينة بنغازي شملت المناطق التي تعاني أزمة في خدمات النظافة العامة.

الثني تجول وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة المؤقتة في مناطق السلماني الغربي والصابري واللثامة والتي تعاني طفح مياه الصرف الصحي وتكدس القمامة وناقش خلال الجولة مع المواطنين حيثيات الأزمة وأسباب تفاقمها.

وأصدر التعليمات الفورية بحل هذه المشكلة من الأساس لضمان عدم تكررها من حين للآخر.



كما أكد الثني على ضرورة وضع الحل الجذري لهذه الأزمة، مشدداً أن الحكومة المؤقتة سخرت كافة الإمكانيات لمعالجة هذا الملف.

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