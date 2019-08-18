ألمانيا – حسم إينتراخت فرانكفورت، سابع الموسم الماضي، مواجهته مع ضيفه هوفنهايم 1-0 بهدف سجله بعد 36 ثانية على انطلاق اللقاء، وذلك في المرحلة الأولى من الدوري الألماني لكرة القدم.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة إثر ركلة ركنية لعبت قصيرة للصربي فيليب كوستيتش، فحولها الأخير إلى النمساوي مارتن هينتيريغر الذي سددها مباشرة في شباك الحارس أوليفر بان.

وهو الفوز الثالث تواليا لإينتراخت فرانكفورت على هوفنهايم الذي لم يذق طعم الانتصار في ملعب منافسه منذ 9 أبريل 2016 (2-0).

وتختتم المرحلة الافتتاحية لاحقا في مباراة بين الوافد الجديد إلى دوري الأضواء يونيون برلين ولايبزيغ.

المصدر: أ ف ب